Mobiel internet trager dan beloofd

Onderzoekers van de bond hebben met vijf dezelfde telefoons de snelheid van de netwerken van Debitel, Telfort, T-Mobile en Vodafone gemeten. Het onderzoek maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de aangegeven snelheden en dat wat providers daadwerkelijk bieden. Zo halen Debitel en Vodafone gemiddeld slechts 15% van de beloofde maximumsnelheid. Telfort zegt een beduidend lagere snelheid toe en maakt deze ook bijna waar.

Uit de steekproef blijkt dat er weinig regionale verschillen in snelheid zitten. In het noorden en zuiden is de gemeten snelheid iets lager. Op sommige locaties worden ook snelheden geregistreerd die hoger zijn dan het opgegeven maximum.

Waarschuwingen

Eind 2008 gebruikten meer dan twee miljoen Nederlanders mobiel internet. Bellen en mobiel internetten vanuit het buitenland is kostbaar, maar wordt goedkoper. Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe voorstellen die een einde moeten maken aan hoge rekeningen voor mobiel bellen en internetten in de Europese Unie.

Daarnaast is het bij providers als Vodafone en Debitel niet mogelijk om gratis te bellen via mobiel internet. De Europese Unie werkt aan regels die een blokkade of gebruiksverbod hiervan tegengaan. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld om dit initiatief te ondersteunen.