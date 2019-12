Nieuws|De Consumentbond start een nieuwe campagne over privacy. De bond wil dat bedrijven en organisaties risicoaansprakelijk worden voor het juist gebruiken en beschermen van gegevens van consumenten. Ook moet er een laagdrempelig loket komen waar consumenten terecht kunnen met klachten over het gebruik van hun persoonlijke gegevens.

Het College Bescherming Persoonsgegevens ontvangt jaarlijks zo’n 7.000 klachten en vragen over privacy. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen het belangrijk vinden dat er zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgesprongen. Voor de Consumentenbond is dat aanleiding om privacy in 2009 tot een prioriteit te maken.

Tien basisrechten

Aan de hand van tien basisrechten om de privacy van consumenten te beschermen gaat de bond de komende tijd nieuwe ontwikkelingen zoals het EDP en de OV-chipkaart toetsen. De tien rechten zijn: anonimiteit, zeggenschap, informatie, gericht gebruik, toestemming, risicoaansprakelijkheid, kwaliteit, geschilbeslechting, educatie en tot slot toezicht en handhaving. Van deze privacy-rechten staat een aantal al in de wet, andere punten zijn een aanscherping of uitbreiding van geldende regels. De rechten zijn tweeledig: wat voor de consument een recht is, is voor bedrijven en overheden een plicht.

Lees hier meer over de campagne 'Wie ben ik?'