Elf nieuwe leden geschillencommissies van start

Nieuws|De Consumentenbond heeft met elf branches een akkoord bereikt over algemene voorwaarden en het oprichten van een geschillencommissie. Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Heemskerk gaven op 30 september 2009 het officiële startsein voor deze commissies. Consumenten kunnen nu terecht bij in totaal 44 geschillencommissies voor een laagdrempelige, snelle en goedkope geschillenprocedure.

De elf nieuwe geschillencommissies betreffen airconditioning, dakbedekking, juweliers en zilversmeden, autoverhuur, huisdieren, directe verkoop, particuliere onderwijsinstellingen, OV-fiets, zonwering, 0900-nummers (informatiediensten) en zelfstandige klinieken. Ook zijn onlangs de Geschillencommissie Luchtvaart en de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten (internetproviders) van start gegaan. De Consumentenbond is op dit moment nog in gesprek met een aantal branches, waaronder de fitnessbedrijven, uiterlijke verzorgers en de nieuwbouw-woningsector. Het is de bedoeling dat ook hier tweezijdige (met instemming van zowel consumentenvertegenwoordiging als bedrijfsleven) algemene voorwaarden en een geschillencommissie tot stand komen. In een aantal gevallen zijn ook de ANWB en Vereniging Eigen Huis betrokken bij de totstandkoming van tweezijdig algemene voorwaarden.

Recht halen

Bij veel consumentengeschillen is de stap naar de rechter te duur en tijdrovend. Het uitbreiden van het aantal geschillencommissies is één van de manieren waarop consumenten makkelijker hun recht kunnen halen. De Consumentenbond pleit daarnaast voor een verbetering van het collectief actierecht, zodat de bond namens een groep gedupeerde consumenten financiële schadevergoeding kan eisen bij de rechter.