Nog geen overeenstemming over reizigerseisen OV-chipkaart

Nieuws|Ondanks een ruim vijf uur durend overleg is nog volstrekt onduidelijk of vervoerbedrijven en de diverse overheden de door de Consumentenbond en andere organisaties opgestelde visie rond de OV-chipkaart delen. Ook zijn er nog altijd geen garanties of toezeggingen over het oplossen van gesignaleerde knelpunten.

Op verzoek van staatsecretaris Huizinga hebben de consumentenorganisaties een ‘eindbeeld OV-chipkaart’ opgesteld, als aanvulling op de al eerder gemaakte knelpuntenlijst. Dit eindbeeld schetst een situatie van hoe het reizen met een OV-chipkaart bedoeld zou moeten zijn: makkelijk, duidelijk, toegankelijk, eerlijk, veilig en vooral niet duurder dan nu. De landelijke en regionale overheidsinstanties en de vervoersbedrijven hebben het ‘eindbeeld’ en de knelpuntenlijst in een overleg op 19 januari uitvoerig doorgenomen, maar daarbij is geen enkele toezegging gedaan. Uiterlijk vrijdag 23 januari krijgen de consumenten- en reizigersorganisaties te horen wanneer er een officiële reactie volgt. De Consumentenbond vindt deze afwachtende houding zorgwekkend, omdat de tijd dringt. Eind januari wordt de strippenkaart afgeschaft op de Rotterdamse metro en mogelijk gebeurt in april hetzelfde in Amsterdam.



Makkelijker, niet duurder

Al langer is de Consumentenbond bijzonder kritisch over de OV-chipkaart in zijn huidige vorm. Die kritiek wordt gedeeld door organisaties als de ANWB, Rover, CG-Raad, Viziris en de LSVb. Samen zijn de consumenten- en reizigersorganisaties van mening dat de OV-chipkaart het reizen per openbaar vervoer makkelijker moet maken, niet duurder. Dit belangrijkste uitgangspunt, waar voormalig minister Peijs zich net als diverse andere bewindslieden in kon vinden, wordt in de huidige opzet onvoldoende waargemaakt.



Landelijk overleg

Omdat er geen geloof is in een goede afloop stapte de Consumentenbond samen met de andere organisaties in september 2008 uit het landelijk overleg OV-chipkaart. De bond wil dit overleg alleen hervatten als de vervoersbedrijven en overheden het geschetste eindbeeld onderschrijven en wanneer er harde garanties volgen waaruit klip-en-klaar blijkt dat er een oplossing komt voor de gesignaleerde knelpunten.



