Nominaties voor Consumentenbond Awards 2009 bekend

Nieuws|De nominaties voor de Consumentenbond Awards 2009 zijn bekend. Het uitreiken van de Consumentenbond Awards is een nieuw initiatief van de Consumentenbond. Met deze Awards wil de bond de Nederlandse consument bewust maken van het feit dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen producten/diensten. Voor de Consumentenbond Awards dient de consument zelf goede en slechte producten of diensten in. Directeur van de Consumentenbond Felix Cohen: 'Het is een wedstrijd voor en door consumenten. Wij vinden het belangrijk de Nederlandse consument meer te betrekken bij het werk dat wij als Consumentenbond doen.'