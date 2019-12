Nota overgewicht mist concrete maatregelen

Nieuws|Zolang fabrikanten van snoep, chips, fris en ijs dwarsliggen komt er geen leeftijdsgrens op reclame voor ongezonde producten. De ministers Klink en Rouvoet stellen in de ‘Nota Overgewicht’ dat zelfregulering haalbaar is, maar de Consumentenbond denkt daar na jaren onderhandelen anders over. Of de bedrijven moeten overstag, óf er moet alsnog een wettelijk verbod komen op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen tot 12 jaar. Daarnaast wil de bond meer actie op het gebied van etiketten en voedingslogo’s. Pas dan wordt kiezen voor gezond écht makkelijk.

Het kabinet stelt terecht dat overgewicht een groot en groeiend probleem is. De Consumentenbond steunt de beoogde integrale aanpak, de aandacht voor preventie en de oproep aan artsen, werkgevers, schoolbesturen en lokale overheden om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van overgewicht. Een negatief punt is dat er in de nota nauwelijks concrete maatregelen staan.

Eetpatroon

Het eetpatroon van kinderen – vooral in de leeftijd 7 tot 12 – wordt door de overdaad aan reclames negatief beïnvloed, zo blijkt uit onderzoek. Daarom probeert de Consumentenbond nu al jaren om binnen de Stichting Reclamecode concrete afspraken te maken over de invoering van een leeftijdsgrens (12 jaar) op reclame voor ongezonde producten. Diverse bedrijven zoals FrieslandCampina, Sisi en Kellogg’s liggen hierbij dwars, zij willen ook reclame kunnen blijven maken gericht op kinderen onder de 12 jaar. Los van de onderhandelingen over een nieuwe reclamecode hebben elf grote fabrikanten (waaronder Coca Cola, Mars en Unilever) inmiddels zelf hun verantwoordelijkheid genomen en afgesproken dat ze bij hun marketingactiviteiten een leeftijdsgrens van 12 jaar hanteren. Op 26 maart komt het bestuur van de Stichting Reclamecode opnieuw bijeen. Als de dwarsliggers voet bij stuk houden, bestaat de kans dat er een nieuwe reclamecode komt waarbij snoepreclame gericht op kinderen mogelijk blijft. De Consumentenbond, ook vertegenwoordigd in het bestuur, zal in dat geval tegen de code stemmen.

Etikettering

Op het punt van de etikettering en voedingslogo’s vindt de Consumentenbond het vreemd dat het recente advies van de Gezondheidsraad (één duidelijk en eerlijk logo) niet onverkort wordt overgenomen. Om de wirwar aan voedingslogo’s tegen te gaan en om de consument echt te helpen bij het maken van de gezonde keuze pleit de bond voor één overkoepelend systeem: het verkeerslichtsysteem. Daarbij krijgen alle producten op de voorkant van de verpakking een ‘verkeerslicht’ waarmee wordt aangegeven of een product veel of weinig verzadigd vet, suiker en zout bevat. Zeker nu de levensmiddelenindustrie ervoor pleit om het etiketteren van suiker te staken, moet het kabinet duidelijker stelling nemen. Consumenten hebben recht op informatie. Het etiket en de verpakking zijn daarbij cruciaal. Alleen met duidelijke, volledige en eerlijke informatie kunnen mensen een goed geïnformeerde en weloverwogen keuze maken.

De Consumentenbond gaat deze punten ook onder de aandacht brengen bij kamerleden, zodat het later dit jaar meegenomen kan worden in het debat over de Nota Overgewicht.