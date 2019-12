NS voert OV-chipkaart in

Nieuws|Vanaf 1 oktober kunnen ook treinreizigers met een OV-chipkaart reizen. De Consumentenbond adviseert gebruikers van de OV-chipkaart om niet te vergeten in- en vooral uit te checken, ook bij het overstappen van trein op metro. Wie tijdens de reis wisselt van vervoersbedrijf kan beter papieren kaartjes blijven gebruiken.

OV-chipkaart houders moeten altijd in- en uitchecken, behalve bij het overstappen van de ene NS-trein op de andere. Dit geldt dus ook voor het overstappen van trein op metro, wat verwarrend kan zijn op Amsterdamse stations waar zowel metro’s als treinen stoppen. Reizigers die op een traject gebruik maken van zowel de NS als bijvoorbeeld Syntus of Arriva, kunnen beter een papieren kaartje kopen om te voorkomen dat tweemaal het starttarief in rekening wordt gebracht.

Geleidelijke invoering

Vanaf 1 oktober kan de anonieme OV-chipkaart door NS-reizigers worden gebruikt. Houders van een persoonlijke chipkaart, zoals de NS-Voordeelurenkaart, moeten wachten tot 1 december. Abonnementhouders en studenten volgen nog later. Op advies van de Consumentenbond en andere consumentenorganisaties gaat NS de papieren kaartjes pas afschaffen wanneer de OV-chipkaart goed werkt en alle reizigers eraan gewend zijn, wellicht pas in 2011.