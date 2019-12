Onafhankelijk toezicht op het spoor

Begin oktober werd duidelijk dat NS ook na 2015 het alleenrecht krijgt voor het hoofdrailnet, de belangrijkste doorgaande spoorlijnen in ons land. De Consumentenbond is het hiermee eens, want de dienstverlening van NS is verbeterd en er is weer oog voor de klant. Maar het is niet de bedoeling dat het bedrijf hierdoor achterover gaat leunen. Omdat NS een monopolie heeft en de reiziger niet met zijn voeten kan stemmen, is het noodzakelijk dat een onafhankelijke toezichthouder de belangen van de reiziger in de gaten houdt en de wettelijke middelen heeft om kwaliteit af te dwingen wanneer dat nodig is.

Koppel prijs aan kwaliteit

Sinds 2000 steeg de prijs van het treinkaartje bijna tweemaal zo hard als de inflatie. De bond pleit daarom voor een koppeling tussen de toegestane prijsverhoging en de geleverde kwaliteit. Dat kan in de vorm van klantoordelen over onder andere het op tijd rijden van de trein en de zitplaatskans.