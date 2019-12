Onderzoek naar sms-diensten

De Consumentenbond krijgt regelmatig klachten over SMS-diensten, waarvoor telecomaanbieders bij hun klanten soms grote bedragen afschrijven. Om dergelijke voorvallen te voorkomen, hebben de telecomaanbieders de SMS Gedragscode opgesteld. Deze is sinds 1 mei 2008 van kracht. De Consumentenbond constateert dat er nog steeds problemen zijn met terecht of onterecht afgeschreven hoge bedragen voor sms-diensten. Consumenten kunnen ongevraagd sms-berichten toegestuurd krijgen, of kunnen zelf ingaan op een misleidend of onduidelijk aanbod. Wie verhaal wil halen bij de klantenservice van zijn of haar telecomaanbieder wordt lang niet altijd goed geholpen.

Omgekeerde wereld

Bij een sms-dienst betaal je voor een ontvangen sms-bericht, in plaats van voor een verzonden sms. “Dit is de omgekeerde wereld. Als telecomproviders een dergelijk systeem opzetten, dan moeten er voldoende waarborgen zijn om te voorkomen dat er ten onrechte geld wordt ingecasseerd via de telefoonrekening. Ik vraag me af of dat nu wel goed geregeld is”, aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. Consumenten die geen gebruik willen maken van sms-diensten doen er goed aan om zich af te melden via www.smsdienstenfilter.nl.