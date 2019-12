Onderzoek naar variabele hypotheekrente

De Consumentenbond kaartte in november 2008 al aan dat banken hypotheken met variabele rente als melkkoe gebruiken en steeds hogere marges bij hun klanten in rekening brengen. Blijkbaar heeft de AFM nu reden gezien alsnog een onderzoek te starten naar deze praktijken.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de gemiddelde opslag op de variabele hypotheekrente van een tophypotheek in vijf maanden tijd is verdubbeld. De bond riep de minister van Financiën op met wetgeving te komen om aan deze oneerlijke werkwijze een einde te maken.

Melkkoe

In augustus 2008 bedroeg de gemiddelde opslag boven op de rente op de geldmarkt (de eenmaands Euriborrente) 1,4%-punt, in november 2008 2,3%-punt en op 20 januari 2009 2,8%-punt. Terwijl de rente van de Europese Centrale Bank in diezelfde periode is gedaald van 4,5% naar 2%. Zo bleek uit onderzoek van de Consumentenbond.