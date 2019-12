Nog vaak ongezond frituurvet bij de snackbar

Nieuws|Patatzaken bakken nog steeds op grote schaal in ongezond, vast frituurvet, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De bond vindt de tijd rijp voor een verbod op de verkoop en het gebruik van ongezond frituurvet. Zo’n verbod zorgt voor een forse gezondheidswinst en in vloeibaar vet gebakken patat is net zo lekker.

Vast frituurvet is een stuk slechter voor hart en bloedvaten dan vloeibaar vet. Vast vet bevat schadelijk transvet en grote hoeveelheden ongezond verzadigd vet. De Consumentenbond beschouwt frituurvet met meer dan 5% transvet daarom als een schadelijk product voor de volksgezondheid, dat net als bijvoorbeeld asbest verboden moet worden. In de praktijk betekent dat een verbod op bijna al het vaste vet. In Denemarken is al langer een dergelijke wet.

Ronduit slecht

De Consumentenbond kocht patat bij 75 snackbars verspreid door het hele land. Bij een analyse van de friet is in 52 gevallen vastgesteld dat de patat niet is gebakken in vloeibaar vet. Bij 30 patatzaken was het vet ronduit slecht, gevallen van 20 tot 30% transvet waren daarbij geen uitzondering.

