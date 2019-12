Striktere regels tegen onredelijke incassokosten

Nieuws|Het ministerie van Justitie is van plan om onredelijk hoge incassokosten, die consumenten moeten betalen als zij hun rekening niet op tijd voldoen, aan te pakken. Ook de Consumentenbond is voorstander van striktere regels, maar vindt de bedragen en percentages uit de plannen van het ministerie te hoog.

Het plan van het ministerie legt ondernemers dwingende regels op wat betreft de hoogte van de incassokosten die zij in rekening brengen. De Consumentenbond juicht dat toe, maar vindt dat de nu voorgestelde bedragen veel hoger liggen dan de kosten die de ondernemers daadwerkelijk zullen maken. Zo kunnen consumenten die bijvoorbeeld hun krantenabonnement niet op tijd betalen in de toekomst incassokosten van €40 of hoger verwachten. Bovendien wil de bond dat wettelijk wordt vastgelegd dat consumenten minimaal één kostenloze herinnering ontvangen voordat ondernemers incassokosten in rekening mogen brengen.

Discussie

De Consumentenbond krijgt veel klachten binnen over onredelijke incassokosten. Incassokosten dienen om de kosten te dekken van het aanmaken van een dossier en het versturen van een aanmaning. In de wet staat dat incassokosten redelijk moeten zijn, maar in de praktijk ontstaat hierover vaak discussie.