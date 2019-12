Onvoldoende vertrouwen in overleg OV-chipkaart

Nieuws|De Consumentenbond keert definitief niet terug in het landelijk overleg over invoering van de OV-chipkaart in het stads- en streekvervoer. De bond heeft er onvoldoende vertrouwen in dat dit overleg bijdraagt aan het oplossen van belangrijke knelpunten, zoals het gebrek aan uniformiteit van de apparatuur en het feit dat het voor mensen lastig is om op voorhand in te schatten hoe duur de reis is. Bovendien worden de belangrijke beslissingen de komende tijd vooral op regionaal niveau genomen, waardoor het landelijk overleg weinig meerwaarde heeft.