Op weg naar een loepzuiver 2010

Uit diverse onderzoeken van de bond blijkt dat de nieuwe financiële regels in de praktijk nog niet altijd goed worden nageleefd. 'Ik wil Minister Bos, maar ook alle ambtenaren van het Ministerie van Financiën complimenteren met alle nieuwe financiële transparantieregels die in 2009 in werking zijn getreden. Belangrijke waarborgen voor consumenten die uitwassen binnen de financiële sector indammen. Deze regels zullen ertoe bijdragen dat financieel adviseurs en aanbieders in hun advieswerk het belang van de consument veel meer centraal. Maar… we zijn er nog niet. De nieuwe financiële regels worden in de praktijk nog niet altijd goed toegepast, waardoor essentiële financiële keuze-informatie dreigt onder te sneeuwen. Vandaar het vergrootglas, op naar een financieel loepzuiver 2010', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Eerlijke Handel

De Consumentenbond organiseert van 14 tot en met 18 december 2009 de 'Actieweek Eerlijke Handel' om aandacht te vragen voor het eerlijk zaken doen met consumenten. In de Actieweek Eerlijke Handel staat er elke dag een ander onderwerp in de schijnwerpers. Naast eerlijk zakendoen in de financiële sector vraagt de bond onder andere aandacht voor reislokkertjes en claims op levensmiddelen. Consumenten kunnen daarnaast de hele week stemmen op hun top 5 van grootste consumentenergernissen.