Op 27 november gratis zorgverzekeringen vergelijken

Nieuws|Het einde van het jaar komt in zicht, dus wordt het weer tijd om stil te staan bij de zorgverzekering. Wat wordt mijn premie? Wat verandert er in mijn pakket? Wil ik verlengen of overstappen? De Zorgvergelijker 2010 van de Consumentenbond zet de premies en dekkingen van de meeste zorgverzekeraars op een rij. Normaal kunnen alleen leden deze waardevolle informatie inzien. Op vrijdag 27 november kunnen alle consumenten de online Zorgvergelijker gebruiken op de website van de Consumentenbond.

Het is voor het eerst dat de Consumentenbond testresultaten gratis beschikbaar stelt. 'We willen alle bewuste consumenten op deze dag inzicht geven in de kwaliteit van onze informatie die normaal alleen voor leden beschikbaar is', aldus Consumentenbond-directeur Bart Combée. 'De Zorgvergelijker is daar een goed voorbeeld van. Die biedt de consument een objectieve graadmeter in de brei van premies en dekkingen door meer dan honderden pakketcombinaties met elkaar te vergelijken.'

De Consumentenbond verwacht dat dankzij de Open Dag grote aantallen consumenten, naast de huidige 550.000 leden, het aanbod en de voorwaarden van hun eigen zorgverzekering gaan controleren. De bond hoopt dat meer consumenten een zorgverzekering kiezen die beter bij ze past en dankzij de Zorgvergelijker een juiste keuze voor een overstap kunnen maken. Het is zeker de moeite waard om alternatieven te verkennen alvorens de huidige zorgverzekering te verlengen. Let daarbij niet alleen op de premie en de dekking, maar ook op de kwaliteit van de service. Die is ook in de Zorgvergelijker opgenomen.

Beëindigen van de lopende zorgverzekering kan tot en met 31 december 2009. Het afsluiten van een nieuwe polis is mogelijk tot en met 31 januari 2010, al is het verstandiger de huidige polis pas op te zeggen als de nieuwe verzekering rond is.