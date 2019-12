Opheldering over DSB-situatie

Nieuws|De Nederlandsche Bank (DNB) moet zo snel mogelijk opheldering geven over de rechtspositie van consumenten die gedupeerd zijn door de onnodige verkoop van koopsompolissen door DSB Bank. De Consumentenbond vraagt DNB binnen één week te reageren op negen vragen, zoals tot wie de polishouders zich moeten wenden met hun claim? Is er voor het ingaan van de noodregeling nog een regeling tot stand gekomen tussen de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken en DSB Bank en zo ja, welke rechten kunnen consumenten hier aan ontlenen?

Daarnaast constateert de Consumentenbond dat betalingen, zoals de maandelijkse hypotheeklasten, aan DSB Bank niet langer mogelijk zijn. DNB moet er op toezien dat dit urgente probleem zo snel mogelijk wordt opgelost, zodat consumenten later niet aansprakelijk gesteld worden voor betalingsachterstanden.

Na 14 oktober 2009 kunnen consumenten niet meer bij hun betaaltegoeden of spaartegoeden van DSB Bank. De Consumentenbond benadrukt het belang van goede communicatie door DNB aan alle gedupeerden. Ook over de inwerkingtreding en uitvoering van het depositogarantiestelsel. Op het moment dat DNB het garantiestelsel in werking stelt, moet er zo snel mogelijk worden overgegaan tot uitkeren van spaartegoeden aan individuele consumenten. Europese regels verplichten dit te doen binnen 3 maanden, in de Verenigde Staten blijkt dit al binnen 2 dagen te kunnen. De bond gaat er van uit dat in ieder geval voor de feestdagen consumenten weer over hun spaargeld kunnen beschikken.

Vragen

De Consumentenbond heeft in de eerste twee weken van oktober tientallen telefoontjes van leden binnen gekregen over de ontwikkelingen bij DSB. Leden maken zich voornamelijk zorgen over het geld op hun betaal- en spaarrekening. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft inmiddels een noodregeling afgekondigd en verwacht op korte termijn het depositogarantiestelsel te kunnen activeren. Kijk hier voor meer informatie en veelgestelde vragen over DSB.

<strong>Lees hier de brief aan DNB</strong>.