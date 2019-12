Oproep: Snel geld terug voor klanten DSB

Nieuws|Nu de DSB Bank officieel failliet is, herhaalt de Consumentenbond zijn oproep aan De Nederlandsche Bank (DNB) en minister Bos van Financiën om ervoor te zorgen dat gedupeerde consumenten zo snel mogelijk hun geld terug krijgen. De bond dringt aan op een snelle en soepele afhandeling via het inmiddels geactiveerde depositogarantiestelstel. Op die manier moeten klanten van het failliete DSB uiterlijk medio december, en dus voor de feestdagen, weer kunnen beschikken over hun (spaar)geld.

DNB heeft op 19 oktober 2009 het depositogarantiestelsel geactiveerd. Gedupeerde DSB-klanten krijgen de komende weken een brief van De Nederlandsche Bank. In die brief wordt uitgelegd wat mensen moeten doen om hun geld terug te krijgen. Als de claim terecht is, moet DNB volgens de regels binnen drie maanden uitkeren. Dit tot een maximum van € 100.000 per rekeninghouder. De Consumentenbond pleit echter voor een snellere afhandeling. 'In Amerika, bij het faillissement van Lehman Brothers, kon het in een paar dagen. Dan moet het in Nederland ook lukken om mensen snel hun geld terug te geven. Wat mij betreft gebeurt dat binnen twee maanden, dus in ieder geval voor de Kerst', stelt Consumentenbond-directeur Bart Combée. Los daarvan raadt de bond gedupeerde DSB-klanten aan om zo snel mogelijk een rekening te openen bij een andere bank, zodat het salaris gewoon gestort kan worden en ook de betalingen door kunnen gaan. Betalingen aan DSB, zoals het voldoen van de maandelijkse hypotheekaflossing, zijn waarschijnlijk in de loop van de week weer mogelijk, aldus de bewindvoerders van DSB.

Opheldering

Eerder stuurde de Consumentenbond al een brief aan De Nederlandsche Bank. Daarin vroeg de bond om opheldering over de rechtspositie van consumenten die gedupeerd zijn door de onnodige verkoop van koopsompolissen door de DSB Bank. De bond verwacht deze week antwoord van DNB op de gestelde vragen. Bij de Consumentenbond komen veel vragen binnen van gedupeerde leden. De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn terug te vinden in het dossier over DSB.

