Opzeggen en overstappen worden makkelijker

Nieuws|Overstappen naar een andere aanbieder van internet, vaste en mobiele telefonie of televisie wordt vanaf 1 juli 2009 makkelijker. Door een wijziging van de Telecommunicatiewet mogen consumenten na de eerste contractperiode van één of twee jaar sneller opzeggen. Het opzegtermijn is voor consumenten dan nog maximaal één maand. Aanbieders mogen het abonnement niet langer stilzwijgend verlengen voor de duur van bijvoorbeeld een jaar.