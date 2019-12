Overstappen bij verandering dienstverlening banken

Nieuws|SNS Bank gaat zijn dienstverlening aan klanten veranderen, met onder andere als gevolg dat contant geld storten en contant geld opnemen aan de balie niet meer mogelijk is. Dat banken zich van elkaar proberen te onderscheiden door andere vormen van dienstverlening aan te bieden, is op zich prima. Toch wil de Consumentenbond er voor waken dat basisbetaaldiensten voor consumenten bereikbaar blijven. Daarnaast moeten banken hun klanten tijdig informeren over een verandering in dienstverlening en over de mogelijkheid om over te stappen naar een andere bank.