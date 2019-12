Privacylek website geschillencommissie

Nieuws|De website van de Geschillencommissie – de onafhankelijke instantie die beslist over geschillen tussen bedrijven en consumenten – is een tijd lang slecht beveiligd geweest. Privacygevoelige gegevens lagen daardoor voor het oprapen. Het lek kwam aan het licht na onderzoek door de NOS. Inmiddels is de website tijdelijk uit de lucht.

In de ogen van de Consumentenbond is er sprake van een klassieke fout waarbij mensen met hun eigen inloggegevens via een kleine maar simpele omweg ook informatie van andere klagers konden inzien. De bond zit zelf in het bestuur van de Stichting Geschillencommissie. Vanuit die rol gaat de bond erop toezien dat de website pas weer volledig online gaat als de beveiliging compleet op orde is.

Misbruik

Misbruik van privacygevoelige informatie komt steeds vaker voor. In februari 2009 startte de Consumentenbond daarom de campagne bescherming privé-gegevens.

De belangrijkste eis in die campagne is dat bedrijven en instanties die privé-gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken risicoaansprakelijk moeten worden. Dit betekent dat consumenten bij misbruik van hun gegevens materiële en immateriële schade kunnen verhalen. Daarnaast wil de bond met de campagne aangeven hoe consumenten zich optimaal kunnen wapenen tegen mogelijke risico’s, want privacygevoelige informatie mag nooit een eigen leven gaan leiden.