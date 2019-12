Veiligheid privégegevens zorg beter regelen

Nieuws|De veiligheid van privé-gegevens in de zorg moet beter geregeld worden. Dat bepleitte de Consumentenbond 9 december 2009 in een expertmeeting over het Elektronisch patiëntendossier (EPD) in de Eerste Kamer. Daarnaast moeten aansprakelijkheid en een klachtloket volgens de bond geregeld worden voordat het EPD landelijk wordt ingevoerd.

Consumenten en patiënten hebben in het EPD weliswaar zeggenschap over hun privé-gegevens, maar het is onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt én waar mensen in zo'n geval kunnen aankloppen. In principe staat de Consumentenbond positief ten opzichte van invoering van het EPD. Maar er moet wel eerst aan enkele belangrijke voorwaarden worden voldaan op het terrein van privacy, veiligheid en aansprakelijkheid.

Hoorzitting

De Eerste Kamer debatteerde 9 december 2009 over de landelijke invoering van het Elektronisch patiëntendossier (EPD). De Kamer heeft daarom deskundigen uitgenodigd om te spreken over problemen rondom beveiliging en privacy van het EPD en de positie van patiënten. De belangrijkste doelstelling van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is verkleining van het risico op medische fouten. De Consumentenbond onderschrijft dit streven van harte.