Probiotica-gebruik overleggen met huisarts

Nieuws|Consumenten die probiotica willen gebruiken, moeten blijven opletten. Hoewel het voor gezonde consumenten waarschijnlijk gewoon veilig is, pleit de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) ervoor dat fabrikanten van probiotica-producten, zoals pillen of yoghurtdrankjes, kwetsbare consumenten gaan waarschuwen voor mogelijke risico’s van het gebruik van hun producten. De Consumentenbond adviseert consumenten die last hebben van darmkwalen of verzwakte weerstand gebruik van probiotica eerst te overleggen met hun huisarts.

De VWA maakte 23 juni 2009 bekend dat er nog veel onduidelijk is over de veiligheid van probiotica. Zij concluderen dat er nader onderzoek nodig is om de gevolgen en risico’s voor kwetsbare groepen als zwangere vrouwen en zuigelingen in kaart te brengen. Ook moeten artsen extra alert zijn bij gebruik van probiotica door consumenten met darmkwalen of verzwakte weerstand en meer aandacht hebben voor gezondheidsrisico’s. Daarnaast leven fabrikanten, volgens de VWA, veiligheidsvoorschriften niet na. De veiligheid van nieuwe probiotica moet namelijk eerst beoordeeld worden door de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en dat gebeurt bijna nooit.

Gevaren

Begin 2008 overleden er een aantal patiënten bij wetenschappelijk onderzoek met probiotica. Mede naar aanleiding daarvan heeft de Consumentenbond bij Minister Klink van Volksgezondheid aangedrongen op een onderzoek naar de gevaren van het gebruik van probiotica door consumenten.