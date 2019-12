450 probleemdossiers Telfort en Ziggo

Nieuws|In drie weken tijd hebben ruim 450 leden van de Consumentenbond hun klachten over Telfort of Ziggo aangemeld bij de groepsactie van de Consumentenbond. Deze leden zijn vaak al lang verstoken van een internet- of telefoonverbinding of hebben regelmatig te maken met storingen. Ondanks herhaalde contacten met een van beide providers bleven hun klachten tot nu toe onopgelost. De bond heeft met beide providers de afspraak dat deze klachten nu binnen twee weken worden opgelost en de eerste signalen daarvan zijn hoopgevend.

Van de 450 probleemdossiers is 55% afkomstig van Ziggo en de rest van Telfort. Leden met klachten over de combidienst internet en vaste telefonie (geen televisie of mobiel bellen) kunnen hun klacht nog tot en met 17 mei voorleggen en deelnemen aan deze groepsactie. Aanmelden kan via de website van de bond. Deze actie is bedoeld voor consumenten die ondanks het direct aanspreken van Telfort of Ziggo nog steeds klachten hebben.