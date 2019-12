Consumenten hebben recht op restitutie voor Windows

Nieuws|Fabrikanten maken het consumenten vrijwel onmogelijk om restitutie te krijgen voor een niet gewenste licentie van Microsoft Windows Vista. Bij aanschaf van een nieuwe pc of notebook wordt een licentie meestal meegeleverd. Consumenten betalen daarvoor ongemerkt zo’n 35 tot 100 euro. Na aankoop mag de licentie worden geweigerd en geldt het recht op restitutie van het licentiebedrag. In de praktijk werpen fabrikanten zoveel drempels op dat het consumenten nagenoeg niet lukt om het bedrag terug te krijgen. Dit publiceert de Consumentenbond in de Digitaalgids van juli/augustus.

Fabrikanten maken het consumenten vrijwel onmogelijk om restitutie te krijgen voor een niet gewenste licentie van Microsoft Windows Vista. Bij aanschaf van een nieuwe pc of notebook wordt een licentie meestal meegeleverd. Consumenten betalen daarvoor ongemerkt zo’n €35 tot €100. Na aankoop mag de licentie worden geweigerd en geldt het recht op restitutie van het licentiebedrag. In de praktijk werpen fabrikanten zoveel drempels op dat het consumenten nagenoeg niet lukt om het bedrag terug te krijgen. Dit publiceert de Consumentenbond in de Digitaalgids van juli/augustus.

Al jaren is het vanzelfsprekend dat met een nieuwe computer ook het laatste besturingssysteem van Microsoft wordt meegeleverd. Een computer zonder Windows Vista scheelt echter €35 tot €100 aan licentiekosten, of meer als er nog andere software is meegeleverd. In plaats daarvan zou de prijsbewuste consument kunnen kiezen voor het gratis besturingssysteem Linux. De Consumentenbond nam de proef op de som door 27 winkels te bezoeken met de vraag naar een computer zonder besturingssysteem. Slechts een aantal kleinere computerwinkels kon een ‘kale’ computer leveren.

Consumenten weten vaak niet dat er nog een manier is om onder Windows uit te komen. Bij de installatie kan de consument de licentievoorwaarden weigeren, de installatie wordt dan afgebroken. Volgens diezelfde licentievoorwaarden hebben consumenten recht op teruggave van het licentiebedrag. De Consumentenbond heeft PC-fabrikanten naar hun restitutiebeleid gevraagd. Twee fabrikanten geven aan niets terug te betalen. Bij de meeste andere fabrikanten is het onduidelijk, ze hebben geen beleid voor restitutie. Twee andere fabrikanten willen de PC eerst opgestuurd krijgen, waarbij de transportkosten voor rekening van de consument zijn. Kortom, een Windows-licentie weigeren is in de praktijk geen optie.

Kamervragen

Arda Gerkens (SP) heeft aangekondigd Kamervragen te stellen naar aanleiding van de publicatie van de Consumentenbond. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten heldere informatie aan consumenten moeten geven over het restitutiebeleid. Consumenten moeten vóór de koop weten of ze recht hebben op geldteruggave, en de procedure moet werkbaar zijn. De Consumentenbond heeft eind 2007 richting de Tweede Kamer al gepleit voor het apart prijzen van de computer en meegeleverde software als Windows.