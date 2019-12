Reisaanbieders zonder garantieregeling aangepakt

Nieuws|Reisorganisatie Gold Travel uit Hilversum moet zijn garantstelling gaan regelen of stoppen met het aanbieden van pakketreizen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de Consumentenautoriteit (CA). De CA gaat nog zo’n tien andere bedrijven aanpakken die hun (wettelijke) garantieregeling niet op orde hebben.