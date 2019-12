Grote risico’s bij bestellen medicijnen via internet

Nieuws|Consumenten die zonder recept van een arts via internet medicijnen kopen, lopen grote gezondheidsrisico’s en bovendien zijn er financiële gevaren. De dosering van de werkzame stof wijkt in veel gevallen sterk af en soms zijn de geneesmiddelen vervuild met stoffen die er niet in thuis horen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM.

Het is kinderlijk eenvoudig om zonder recept aan zware medicijnen te komen. De Consumentenbond zocht via Google naar geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze vaak via internet worden gekocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, Viagra, antidepressiva, spierversterkers en vermageringsmiddelen. Dat leidde tot 82 bestellingen bij diverse buitenlandse websites, waarvan er 35 (43%) nooit zijn geleverd.

Vals

Veel van de via internet bestelde medicijnen blijken vervalst. Soms is dat simpel vast te stellen doordat de pillen of de verpakking er anders uitzien. Laboratoriumonderzoek levert het sluitende bewijs: bij eenderde van de ontvangen bestellingen wijkt de hoeveelheid werkzame stof meer dan 10% af van de hoeveelheid die erin hoort te zitten. En in zes gevallen (13%) bevat het medicijn ook werkzame stoffen die er niet in thuis horen. Mensen weten dus niet wat ze precies slikken, met alle gevaren van dien.