Samenwerking met Juridisch Loket

Nieuws|De Consumentenbond heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Het Juridisch Loket. Het doel hiervan is informatie uit te wisselen over bedrijven die mogelijk inbreuk maken op het consumentenrecht, aan de hand van de vele meldingen die beide organisaties dagelijks van consumenten ontvangen. De bond en het Juridisch Loket willen in de toekomst ook gaan samenwerken rondom het collectief actierecht van de Consumentenbond, om namens groepen gedupeerde consumenten actie te ondernemen met gebruikmaking van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Door het uitwisselen van signalen is er sneller zicht op aard en omvang van een bepaalde misstand en kan er dus eerder tot actie worden overgegaan. Bijvoorbeeld door het bedrijf in kwestie rechtstreeks aan te spreken of zonodig toezichthoudende autoriteiten, zoals de Consumentenautoriteit, te vragen in te grijpen en een oneerlijke praktijk te stoppen. Daarmee willen beide organisaties een bijdrage leveren aan een goede naleving van consumentenwetgeving.