Europees Parlement stemt over recht op schadevergoeding consumenten

De Consumentenbond onderschrijft de oproep van de Europese Consumentenbond BEUC dat Europarlementariërs nu de kans moeten grijpen dit snel tot realiteit te maken. Het Europese Parlement stemt maandag 2 maart 2009 over het witboek van Eurocommissaris Kroes over verbeterde verhaalsmogelijkheden voor consumenten bij overtredingen van mededingingsregels.

In het Europees Parlement wordt de discussie over de inhoud van het witboek gedomineerd door de angst voor ‘Amerikaanse toestanden’ en een claimcultuur. Volgens de Consumentenbond is deze vrees ongefundeerd. Het witboek is gestoeld op Europese juridische tradities en bevat voldoende waarborgen om excessen te voorkomen. De bond roept het Europees Parlement daarom op het voorstel van Eurocommissaris Kroes te steunen, in plaats van af te zwakken, zoals nu dreigt te gebeuren. Daarmee kan het Europees Parlement concreet laten zien wat het voor consumenten kan betekenen.

Afdwingen

De Consumentenbond pleit al geruime tijd voor verbetering van het collectieve actierecht. Op dit moment is het volgens het Nederlandse recht voor consumentenorganisaties niet mogelijk via de rechter collectieve schadevergoeding in geld af te dwingen. Daarnaast moeten de bestaande barrières voor consumentenorganisaties, bijvoorbeeld om het opstarten van zaken te financieren, worden weggenomen. De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade biedt geen oplossing als de tegenpartij niet vrijwillig meewerkt aan het afwikkelen van de schade door een “schikking”.

Zie ook: het persberichtvan de European Consumers Organisation (pdf)