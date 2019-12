Klachten tegen aanbieders sms-abonnementsdiensten

Nieuws|In een belangrijke stap tegen aanbieders van sms-abonnementsdiensten dient de Consumentenbond drie klachten in bij de Reclame Code Commissie (RCC) tegen de aanbieders Celldorado, Artiq Mobile B.V. en D2 Mobile. Dit als eerste resultaat van het inmiddels gesloten Meldpunt sms-klachten op consumentenbond.hyves.nl. De bond ontving in korte tijd ruim 300 klachten over sms-diensten. De schade voor consumenten loopt uiteen van enkele euro’s tot duizenden euro’s. Een grondige analyse van de meldingen volgt medio oktober.

Een eerste klacht tegen aanbieder Celldorado en Artiq Mobile B.V. is gericht op de reclame voor ‘fun applicatie’ Friend Tracker. Deze suggereert ten onrechte dat je iemand via zijn mobiele telefoon kunt opsporen. Daarnaast wordt in de reclame het woord ‘gratis’ ten onrechte gebruikt. Een tweede klacht tegen Celldorado en Artiq Mobile B.V. gaat over de reclame voor funsounds. Gelokt met ‘Win een Apple iPhone 3G Shine’ lijkt het alsof je met het invoeren van je mobiele nummer kans maakt op deze telefoon. Echter, je zit hierdoor vast aan een abonnement. De derde klacht is gericht tegen aanbieder D2 Mobile met hun website www.dommezel.com. Wie deelneemt aan de IQ-test maakt kans op geweldige prijzen. Sms’en leidt echter vooral tot een abonnement dat tientallen euro’s per maand kost.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: 'Dit is slechts het topje van de ijsberg. Internet staat vol met misleidende reclame over sms-diensten. Daar moeten scherpere regels voor komen. Ik ga er vanuit dat staatssecretaris Heemskerk na de evaluatie van de sms-gedragscode in oktober tot dezelfde conclusie komt.' Uit de meldingen is ook op te maken dat consumenten te betalen sms’jes krijgen zonder dat zij zich hiervoor hebben aangemeld. Een ander opvallend punt is dat telefoonproviders weinig medewerking verlenen als eigen klanten problemen hebben met een sms-abonnementsdienst.

Afmeldwizard

Consumenten zijn wel positief over het sms-dienstenfilter. Daar kun je je afmelden voor alle betaalde sms-diensten. Het filter is ook te vinden in de Afmeldwizard op consumentenbond.hyves.nl, met tien praktische handreikingen om een einde te maken aan ongevraagde aanbiedingen per sms, telefoon en post. In de week van 28 september tot en met 2 oktober organiseert de bond de Nationale Afmeldweek. Deze actie tegen ongewenste reclame moet mensen meer bewust maken van hun digitale schaduw en wat zij daar zelf aan kunnen doen.