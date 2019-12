Sombere economische vooruitzichten

In een open brief aan premier Balkenende doet de bond een aantal concrete voorstellen, zoals het tijdelijk afschaffen van de overdrachtsbelasting en de vliegtax. Ook moet het juist nu (fiscaal) aantrekkelijker worden om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatiemateriaal en hoogrendementsketels. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten, het is een directe stimulans voor zowel de economie als het milieu.

Pensioen

De sombere vooruitzichten en aanhoudende slechte resultaten in de financiƫle markten hebben ook hun weerslag op pensioen. In een brief aan De Nederlandsche Bank roept de Bond de toezichthouder op er bij pensioenuitvoerders op aan te dringen dat er meer duidelijkheid komt voor gepensioneerden en actieve deelnemers. Iedereen heeft recht op duidelijke informatie, mensen moeten weten of er een probleem is, hoe groot het probleem is en hoe het wordt opgelost.

Open brief Consumentenbond aan premier Balkenende