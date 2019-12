Spaarders houden € 100.000 spaargarantie

Naar aanleiding van vragen van leden heeft de Consumentenbond er bij de minister op aangedrongen snel duidelijkheid te geven over de garantie op spaartegoeden na 7 oktober 2009. Met dit besluit loopt de minister vooruit op de afspraak in Europa om per eind 2010 verplicht €100.000 te garanderen in elke lidstaat.

Garantieregeling

Vorig jaar besloot het kabinet de spaargarantie tot 7 oktober 2009 te verhogen tot €100.000 als gevolg van de financiële crisis. Het is goed dat de Minister voor zoveel mogelijk zekerheid heeft gekozen en de bestaande regeling doortrekt naar de toekomst. Dat betekent dat in geval van faillissement er €100.000,- per instelling per persoon wordt gegarandeerd. In het geval van een en/of rekening geldt deze garantie per rekeninghouder. Deze garantieregeling geldt voor banken met een vergunning van DNB die volledig onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen.