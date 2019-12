Politieke steun voor verbod permanente rimpelvullers

Bij een rimpelbehandeling zijn grofweg drie mogelijkheden: een verlammend middel (zoals botox), een tijdelijke rimpelvuller (afbreekbaar) of een permanente vuller. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie ontraden het gebruik van permanente rimpelvullers vanwege het risico op complicaties, omdat er weinig bekend is over de effecten op lange termijn en omdat het niet mogelijk is de middelen zonder blijvende schade te verwijderen.

Geneesmiddel

Op grond van de risico’s én omdat er inmiddels genoeg alternatieven zijn, heeft de Consumentenbond al in oktober 2007 geopperd om bij cosmetische rimpelbehandelingen het gebruik van permanente vulmiddelen te verbieden. Ook wil de bond dat alle rimpelvullers de status van ‘geneesmiddel’ krijgen. Op die manier zijn er veel meer waarborgen ten aanzien van regelgeving, onderzoek en veiligheid.