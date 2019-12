Stoppen beleggingsverzekering is stoppen kosten

Nieuws|Verzekeraars moeten stoppen met het in rekening brengen van gederfde kosten als een beleggingsverzekering stopt. Dat is de belangrijkste conclusie van de Consumentenbond na een jaar van onderzoeken naar banksparen en levensverzekeringen. Deze onderzoeken zijn gebundeld in het boek ‘Het nieuwe sparen’ dat op 22 april 2009 gepresenteerd werd. Als consumenten nu vroegtijdig stoppen met een beleggingsverzekering is dat extra duur omdat een verzekeraar dan in één keer alle gederfde kosten compenseert in de eindafrekening. Bij banksparen kunnen consumenten op elk willekeurig moment stoppen zonder een dergelijke compensatie.

“Banksparen voor huis en pensioen is bijna altijd goedkoper dan het alternatief van de verzekeraars. Sinds de introductie van banksparen in januari 2008 zijn de kosten van verzekeringsproducten gedaald, daarmee is er meer concurrentie in de markt. Banksparen blijkt dus een waardevolle aanvulling in het aanbod van financiële producten”, aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond bij het aanbieden van het boek ‘Het nieuwe sparen’ aan de geestelijk vaders van de Wet Banksparen, Tweede Kamerleden Staf Depla (PvdA) en Stef Blok (VVD).

Vervroegd stoppen

Uit onderzoek van de bond blijkt dat 1 miljoen Nederlanders in de afgelopen vijf jaar hun levensverzekering gemiddeld na 8 jaar voortijdig beëindigden, bij een gemiddelde looptijd van 21 jaar. Daarbij kregen de polishouders een forse kostenpost voor hun kiezen. Eerder bleek al uit onderzoek van de AFM dat consumenten die een beleggingsverzekering na bijvoorbeeld 5 jaar afkopen in sommige gevallen worden geconfronteerd met een zwaar negatief rendement (tot -16,5%), terwijl in dat voorbeeld wordt gerekend met een zeer gunstig gemiddeld beleggingsfondsrendement van 8%.

Bij de foto: Tweede Kamerleden Staf Depla (PvdA) en Stef Blok (VVD), initiatiefnemers van het Wetsvoorstel Banksparen samen met Bart Combée, directeur Consumentenbond en de auteurs van het boek Ramon Boender en Jan Klinckenberg. Vlnr: Ramon Boender, Bart Combée, Stef Blok, Staf Depla, Jan Klinckenberg