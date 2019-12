Succesvolle actie Consumens-erger-je-niet

Nieuws|Ruim 100 consumenten hebben donderdag 23 juli 2009 het ‘Consumens erger je niet’ gespeeld in Almere, Hilversum en Amersfoort. Meer dan 1000 consumenten hebben een bordspel mee naar huis genomen om daarmee spelenderwijs te leren over hun rechten bij koop en garantie.

De Consumentenbond benadrukt dat het belangrijk is dat consumenten niet alleen recht hebben, maar ook recht krijgen. Daarom is het van belang dat consumenten zelf ook goed weten waar ze recht op hebben. Omdat consumenten en winkeliers niet goed op de hoogte zijn van rechten en plichten bij koop en garantie vroeg de Consumentenbond op 23 juli aandacht voor de rechten van consumenten.

Onderzoek

Uit onderzoek van de bond onder 3000 consumenten blijkt dat 50% van alle Nederlandse consumenten is niet goed op de hoogte van de regels bij ruilen en retourneren. Ruilen is namelijk geen wettelijk recht. Daarnaast denkt een kwart van alle consumenten ten onrechte geld terug te kunnen eisen als een wasmachine direct na aankoop kapot gaat. Gelukkig weet inmiddels meer dan driekwart van de deelnemers dat het onzin is als een winkelier je weigert te helpen met een kapotte digitale camera omdat je geen extra garantie hebt bijgekocht.

