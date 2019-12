Teken petitie tegen dubieuze medicijnreclame

Nieuws|De Consumentenbond start een petitie om reclames waarin de aandacht wordt gevestigd op bijvoorbeeld schimmelnagels aan banden te leggen. De petitie is een ultieme poging om minister Klink (Volksgezondheid) en de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat er een verbod moet komen op deze zogeheten ‘symptoomreclames’.

Aanleiding voor de actie is de uitzending van TROS Radar van maandag 31 augustus. Radar toont daarin aan dat farmaceutische bedrijven het verbod op reclame voor medicijnen op een dubieuze manier omzeilen. Consumenten kunnen de petitie tekenen op www.consumentenbond.nl/petitie.

De Consumentenbond pleit voor een verbod omdat symptoomreclame leidt tot onnodige medicalisering. Door de commercials op radio, tv en internet gaan mensen massaal met onschuldige problemen naar de dokter. Dat kost de medische wereld en de maatschappij als geheel veel geld en tijd. Die tijd kan beter besteed worden aan patiënten met acute problemen of aandoeningen.

Kwaal

Reclame voor receptgeneesmiddelen is in Nederland bij wet verboden, maar symptoomreclame is een truc om dat verbod te omzeilen. Bedrijven noemen dan niet de naam van het middel, maar zeggen dat je met een bepaalde – vaak onschuldige – ‘kwaal’ naar de huisarts moet.