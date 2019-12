Telecomaanbieders moeten verantwoordelijkheid nemen

Nieuws|Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken moet bij de evaluatie van de sms-gedragscode vooral kritisch kijken naar de rol van telecomaanbieders. Uit meldingen die de Consumentbond verzamelde, blijkt dat telecomaanbieders klachten van consumenten over sms-diensten veelal doorverwijzen, terwijl telecomaanbieders wel de rekeningen voor deze diensten incasseren. De kosten voor sms-diensten lopen snel en hoog op, met een uitschieter tot €6000.

Al eerder constateerde de Consumentenbond dat de sms-gedragscode niet werkt. Staatssecretaris Heemskerk gaat op dit moment na welke maatregelen nodig zijn om consumenten beter te beschermen tegen misleidende sms-diensten en hoog oplopende rekeningen. De bond stelt dat het altijd klip en klaar moet zijn wat er precies wordt aangeboden, tegen welke voorwaarden, tegen welke kosten en dat de telecomaanbieder kan worden aangesproken bij klachten.

Meldpunt

Begin september stelde de Consumentenbond het meldpunt ‘Klachten sms-diensten’ open. In drie weken tijd leverde dat 298 bruikbare meldingen op. Veel daarvan gaan over ongevraagde sms-diensten; uitnodigingen voor sms-diensten zijn zo onduidelijk dat consumenten niet doorhebben dat zij zich aanmelden voor een duur abonnement. Klagen bij de telecomaanbieder levert weinig op. Driekwart van de gedupeerden klaagt, maar slechts vier procent van de klagers meldt dat het probleem (deels) is opgelost.