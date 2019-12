Te veel koffers zoek of beschadigd

Nieuws|Uit onderzoek van de Europese Commissie naar de bagageafhandeling in de EU blijkt dat een groot aantal koffers van luchtvaartpassagiers beschadigd wordt of zoek raakt. De Consumentenbond pleit ervoor dat consumenten met klachten over bagageafhandeling terecht kunnen bij de Geschillencommissie Luchtvaart.

Het onderzoek van de Europese Commissie toont aan dat het van groot belang is dat de recent opgerichte Geschillencommissie Luchtvaart wordt uitgebreid, zodat consumenten daar ook met klachten over bagageafhandeling terecht kunnen. De Consumentenbond en BARIN overleggen nog dit jaar over uitbreiding van het bereik van de commissie met onder meer bagageklachten. Tot nu toe behandelt de commissie alleen klachten over instapweigering, annulering en langdurige vertraging.

Buitensporig

Per 64 luchtpassagiers raakt er in de EU één koffer kwijt en vorig jaar zijn er in 10 maanden 4,6 miljoen stuks bagage met vertraging aangekomen. Eurocommissaris Tajani (Transport) vindt dit ‘buitensporig en onacceptabel’ en gaat na of de regelgeving op dit gebied moet verbeteren.