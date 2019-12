TomTom nu duidelijker over inruilactie

Nieuws|Er verschijnen geen kaartupdates voor het navigatiesysteem TomTom One XL HD Traffic. Bezitters van dit model kunnen tegen het gangbare tarief van een kaartupdate hun apparaat inruilen voor de nieuwere TomTom XL LIVE. Informatie over deze inruilactie was op hun website moeilijk te vinden. Vragen van de Consumentenbond hebben ertoe geleid dat TomTom deze actie bij consumenten en op hun website beter onder de aandacht brengt. De bond stelt dat ook verkooppunten deze informatie actief moeten verstrekken.

Een groep bezitters van de One XL HD Traffic zijn eerder al op de hoogte gebracht van de inruilactie, anderen weten er waarschijnlijk nog niet vanaf. De Consumentenbond heeft geconstateerd dat het apparaat nog te koop is zonder vermelding dat er geen kaartupdate meer volgt. Op de website van TomTom is nu makkelijker te vinden dat er geen nieuwe kaartupdate volgt. Ook wordt vermeld dat de inruilactie geldig blijft als je pas later behoefte hebt aan een nieuwe kaart. Wel behoudt het bedrijf zich het recht voor de aanbieding aan te passen naar een nieuwer model als de TomTom XL LIVE niet meer voorradig is. Volgens TomTom heeft de One XL HD Traffic geen productiefouten, het bedrijf blijft het apparaat ook ondersteunen.

Abonnement

Het abonnement op HD Traffic verkeersinformatie bij de One XL HD Traffic wordt omgezet naar een abonnement voor de LIVE-diensten op de XL LIVE. Dit model biedt naast HD Traffic onder andere Google Search en de actuele brandstofprijzen.