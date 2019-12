Onbekendheid over transparantie financiële sector

Nieuws|Consumenten weten nog weinig van de regels over transparantie in de financiële sector, dat blijkt uit een peiling van de Consumentenbond. Zo weet 40% van de bijna 1300 ondervraagden niet dat financieel tussenpersonen sinds 1 april 2009 verplicht zijn te vertellen wat zij aan een financieel advies verdienen. 5% van de ondervraagden veronderstelt dat een financieel advies van een tussenpersoon altijd gratis is. In de Geldgids van september 2009 wordt in 10 vragen en antwoorden uitgelegd wat de nieuwe transparantieregels voor consumenten betekenen.