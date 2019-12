Transparantie verankerd in bankvoorwaarden

Nieuws|De Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond hebben een akkoord bereikt over de nieuwe Algemene Bank Voorwaarden die per 1 november in werking treden. In de nieuwe voorwaarden is vastgelegd dat banken transparant moeten zijn en klanten op eenvoudige wijze moeten informeren over de hoogte van kosten, provisie en tarieven. Deze passage geeft consumenten meer mogelijkheden om via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening hun recht te halen als er onenigheid ontstaat over onduidelijke kosten.

De Consumentenbond is tevreden met het resultaat van de onderhandelingen over de nieuwe voorwaarden: “Dit is een set regels waar we achter staan. Banken sluiten hun aansprakelijkheid niet langer uit, als er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van diensten van derden. Daarnaast is vastgelegd dat aanvullende of eigen diensten van banken geen inbreuk mogen maken op de zorgplicht die we met elkaar hebben afgesproken”, aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. In de voorwaarden is ook een zorgplicht voor klanten opgenomen, consumenten moeten hun bank in staat stellen hun werk goed te doen door bijvoorbeeld alle benodigde informatie aan te leveren of geen oneigenlijk gebruik van bankdiensten te maken.

Betaaldiensten

De Algemene Bankvoorwaarden zijn ook aangepast aan de Europese richtlijn betaaldiensten die op 1 november in werking treedt. Valuteren behoort daarmee definitief tot het verleden en consumenten krijgen langer de tijd om een doorlopende incasso terug te laten storten (56 dagen in plaats van 30 dagen).