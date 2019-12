Uitgever computerblad staakt incassoprocedures

Nieuws|IDG, de uitgever van computerblad Computer!Totaal, staakt alle lopende incassoprocedures. Dat is het resultaat na bemiddeling van de Consumentenbond.Een aantal leden van computervereniging HCC kreeg aanmaningen van Intrum Justitia, nadat zij niet waren ingegaan op een aanbod voor een abonnement op het tijdschrift Computer!Totaal.

Bij de Consumentenbond kwamen klachten binnen over onterechte aanmaningen van uitgever IDG voor een abonnement op Computer!Totaal. De uitgever erkende dat er sprake was van verwarring over een beëindigde samenwerking met computervereniging HCC en heeft 500 lopende incassoprocedures gestaakt.

Aanbieding

Eind 2008 stopte de samenwerking tussen computervereniging HCC en tijdschrift Computer!Totaal. De HCC-leden die voorheen bij hun lidmaatschap Computer!Totaal ontvingen, kregen toen een brief waarin stond dat een jaarabonnement op het computerblad voortaan €49,95 kost. De HCC-leden zagen dit als een aanbieding, waar zij verder niet op in hoefden te gaan.