Unilever gaat zout te lijf

Nieuws|Unilever gaat de komende tijd de hoeveelheid zout in bijna al zijn voedingsmiddelen verlagen. De Consumentenbond spreekt van een plan met ambitie. Unilever is het eerste bedrijf dat deze stap zet, andere bedrijven – en ook de supermarkten met hun huismerken en de horeca – moeten nu volgen. Dat is belangrijk want te veel zout zorgt voor een hogere bloeddruk, wat kan leiden tot een beroerte of hartinfarct.

In alledaagse levensmiddelen zit zo veel zout dat het bijna onmogelijk is om het overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag na te leven. Het is daarmee tot nu toe een goed bedoeld maar onuitvoerbaar advies. Het zout zit verstopt in allerlei dagelijkse producten zoals soepen, kant-en-klaarmaaltijden, groenten uit pot of blik, maar ook in bijvoorbeeld brood en kaas. Consumenten kunnen dat er niet zelf uithalen, dat moeten de fabrikanten doen. De Consumentenbond wil bovendien duidelijke informatie op het etiket. Nu staat er nog vaak ‘natrium’ op het etiket. Dat is erg onduidelijk want bijna niemand weet dat je de hoeveelheid natrium met 2,5 moet vermenigvuldigen om te weten hoeveel zout het is. Op dat punt kan ook Unilever nog het nodige verbeteren.

Opzouten

De Consumentenbond heeft het zoutprobleem al in 2007 aangekaart met het symposium Opzouten! Sindsdien is er vanuit de levensmiddelenindustrie weinig tot niets gedaan. In november 2008 kwam de koepel van levensmiddelenbedrijven na veel vijven en zessen met een plan. De belangrijkste doelstelling daarin is: 12% minder zout in 2010. Daaruit blijkt totaal geen ambitie. Het plan van Unilever gaat een stuk verder. De multinational pakt zijn verantwoordelijkheid en dat zouden de andere levensmiddelenbedrijven ook moeten doen.