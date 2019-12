Vage telefoontjes van ‘Zwitserse consumentenorganisatie’

In eerste instantie lijkt het alsof er door een persoon gebeld wordt, maar al snel blijkt dat het om een computerstem gaat. In Nederland is het echter verboden om gebruik te maken van belcomputers. Er wordt vervolgens een verhaal afgestoken over sponsors die fantastische producten ter beschikking hebben gesteld. Met de belofte van mooie prijzen wordt gezegd dat er €29 zal worden afgeschreven van de bankrekening van degene die gebeld wordt.

OPTA

De bond heeft deze kwestie gemeld bij telecomtoezichthouder OPTA. Mensen die gebeld zijn door deze ‘Zwitserse Consumentenbond’ kunnen hun klacht melden via www.spamklacht.nl. De Consumentenbond roept mensen die gebeld zijn of bij wie geld is afgeschreven door deze organisatie op hun ervaringen te melden via alarmlijn@consumentenbond.nl.