Veel irritatie over werving energieleveranciers

Nieuws|Bijna 500 consumenten hebben in de periode juli tot september 2009 hun ergernis over werving van energiebedrijven gemeld bij de Consumentenbond. De meeste klachten kwamen binnen over de Nederlandse Energie Maatschappij. Ook over Nuon en Energie:direct kwamen veel meldingen binnen. De Consumentenbond zal de Consumentenautoriteit en de Energiekamer over de uitkomsten van het meldpunt informeren en vraagt de toezichthouders om nader onderzoek te doen naar de wervingsmethoden en in te grijpen wanneer de wet wordt overtreden.