Nieuws|Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor mij zelf? Kan ik nog veilig sparen of beleggen? Dat zijn vragen waarmee de Consumentenbond de afgelopen maanden overspoeld is. De minigids Veilig Sparen en Beleggen geeft onder andere antwoord op de vraag hoe consumenten op een veilige manier kunnen zorgen voor zekerheid voor later.

De gids geeft in 15 vragen bijvoorbeeld antwoord op wat de beste, slimste of veiligste manier is om geld op te bouwen. Daarnaast kunnen consumenten een stappenplan doorlopen om te gaan sparen of beleggen en staan er in de gids 15 slimme bespaartips om geld over te houden.

Vragen

Sinds juni 2008 staan vragen over veilig sparen en geld besparen in de toptien van meest gestelde vragen bij de Consumentenbond. De minigids Veilig sparen en beleggen is voor leden van de bond een handige wegwijzer die antwoord op deze vragen geeft.