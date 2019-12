Financiële sector: verbeter uw leven in 2009!

De bond zal zich in 2009 hard maken voor een toezichthouder (AFM) die, ook bij nieuwe wetgeving, streng en slagvaardig optreedt en namen van overtreders noemt. Daarnaast wil de bond een overheid die als echte marktmeester functioneert en ingrijpt waar nodig. Bijvoorbeeld wanneer banken renteverlagingen van de ECB nauwelijks doorgeven aan consumenten.

Provisietransparantie

In 2009 treedt nieuwe wetgeving in werking die uitwassen binnen de financiële sector indamt en transparantie bevordert. Met deze regels verdwijnen omzetbonussen tussen aanbieders en adviseurs en krijgt de klant tijdig inzicht in alle kosten van bijvoorbeeld een hypotheek of levensverzekering. Adviseurs en aanbieders van financiële diensten moeten deze regels snel en zonder uitstel gaan naleven.