Verbod op fusie zorgverzekeraar en ziekenhuis

Nieuws|Minister Klink van Volksgezondheid moet fusies tussen Nederlandse zorginstellingen en zorgverzekeraars (verticale integratie) verbieden. De Consumentenbond pleit hiervoor naar aanleiding van een onderzoek onder 844 consumenten en een studie over dit onderwerp. De Tweede Kamer debatteert donderdag 10 september 2009 over het eindrapport van de Commissie verticale integratie zorgverzekeraars en zorginstellingen.

De grootste groep consumenten (ruim 40%) staat negatief tegenover een fusie van een verzekeraar met een ziekenhuis. Consumenten zien vooral negatieve effecten. Zij maken zich dan met name zorgen over keuzevrijheid, minder transparantie en het gebrek aan onafhankelijkheid. De Consumentenbond signaleert een reëel risico dat zorgverzekeraars misschien eerder in het belang van de ‘eigen’ instelling zullen handelen, in plaats van in het consumentenbelang. Door verticale integratie toe te staan zal de zorginkoopmarkt op slot raken, omdat een zorgverzekeraar geen prikkel meer heeft om in te kopen op kwalitatief goede zorg.

Zorgplicht

Alleen als er een tekort aan zorg ontstaat in een bepaalde regio, moet er een tijdelijke uitzondering op het verbod gemaakt kunnen worden. De verzekeraar moet dan de kans hebben om tijdelijk zelf zorg te leveren. Waneer het verbod beperkt wordt tot de Nederlandse ziekenhuizen en verzekeraars hoeft een verbod niet in strijd te zijn met Europese regels.