Vergelijken zorgverzekeringen de moeite waard

Nieuws|Het loont om bij de zoektocht naar een zorgverzekering niet over één nacht ijs te gaan. Een gemiddeld gezin kan op jaarbasis al snel vele honderden euro’s besparen, zo blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond. Vrijdag 27 november kan iedereen de speciale online vergelijkingshulp van de bond, normaal alleen toegankelijk voor leden, gratis raadplegen via de website van de Consumentenbond.

De Consumentenbond zette de mogelijkheden voor zeven gezinssituaties op een rij. De maximale besparing voor deze gezinnen loopt uiteen van €1.300 tot dik €3.000. Dat is het verschil in premie tussen een slim gekozen verzekering die precies biedt wat je nodig hebt en een polis met onnodige extra’s. De Consumentenbond deed ook een steekproef naar polisvoorwaarden van zorgverzekeringen. In 1 op de 5 polissen is er iets veranderd, meestal in het voordeel van de klant. Wel kan de premie van het pakket fors zijn toegenomen, waardoor consumenten uiteindelijk toch minder goed af zijn.

Overstappen

Beëindigen van de lopende zorgverzekering kan tot en met 31 december 2009. Het afsluiten van een nieuwe polis is mogelijk tot en met 31 januari 2010. Om consumenten te helpen bij het kiezen van een geschikte en voordelige zorgverzekering is de Zorgvergelijker van de Consumentenbond vrijdag 27 november de hele dag voor iedereen gratis toegankelijk.