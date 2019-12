Apple-verkopers hebben lak aan rechten consument

Nieuws|De klachtenafhandeling van een aantal Apple Premium Resellers is in strijd met de rechten van consumenten bij koop en garantie. De Consumentenbond heeft Apple hierop aangesproken, maar het bedrijf geeft niet thuis.

Leden van de Consumentenbond die worden geconfronteerd met een slechte klachtenafhandeling bij Apple-winkels, kunnen dat hier melden. De bond zal die klachten voorleggen aan Apple en alsnog aandringen op een correcte afhandeling.

De afgelopen jaren heeft de Consumentenbond veel meldingen ontvangen van leden die met een defecte Apple computer teruggingen naar de winkelier en waarvan de problemen niet adequaat werden opgelost. Zo ging bij iemand de grafische kaart van zijn Apple-computer al na 2 jaar kapot. In de winkel krijgt hij te horen dat hij de reparatie van €1100 zelf moet betalen, omdat de fabrieksgarantie is verlopen. Indien hij daar niet mee akkoord gaat, krijgt hij de computer ongerepareerd terug én komen de onderzoekkosten voor zijn rekening. Volgens de regels van het consumentenrecht is een verkoper echter verantwoordelijk als een product niet deugt. Een Apple-reseller mag die verantwoordelijkheid dus niet afschuiven op de fabrikant of importeur. Ook mag de verkoper zich niet verschuilen achter het verlopen van de Apple-(fabrieks)garantie.

Consumentenrecht

Als een prijzig en relatief nieuw product kapot gaat buiten de schuld van de consument, dient de winkelier te zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging. Ook als het product al wat ouder is, kan het redelijk zijn dat de verkoper een aanzienlijk deel van de kosten voor zijn rekening neemt. Is reparatie of vervanging onmogelijk of niet te vergen van de winkelier, dan heeft de consument recht op ontbinding van de overeenkomst en krijgt (een deel van) zijn geld terug.