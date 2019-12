Verlies privé-gegevens melden

Nieuws|Niet alleen telecombedrijven, webwinkels en banken moeten verlies van privé-gegevens melden, maar alle bedrijven en overheden die deze gegevens van consumenten gebruiken. De Consumentenbond pleit voor deze brede meldingsplicht in zijn recent gestarte campagne bescherming privé-gegevens. 17 april 2009 publiceerde het Ministerie van Economische Zaken een quick scan naar een meldingsplicht van gegevensverlies. Een van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is dat organisaties waarschijnlijk meer aandacht aan beveiliging zullen schenken als er een meldingplicht bestaat.

De bond onderschrijft het grote belang van een meldingsplicht, maar om te voorkomen dat het mis gaat, moeten bedrijven en overheden ook risicoaansprakelijk worden voor het juist gebruiken en beschermen van privé-gegevens van consumenten. Daarnaast pleit de bond voor een laagdrempelig loket waar consumenten terecht kunnen met klachten of verzoeken tot schadevergoeding, in plaats van een dure en ingewikkelde gang naar de rechter.

Een meldplicht bij verlies of diefstal van privé-gegevens bij telecomaanbieders wordt waarschijnlijk op korte termijn door het Europees Parlement aangenomen. De Consumentenbond is van mening dat de meldplicht voor alle bedrijven of overheden moet gelden, ook als ze geen diensten via internet aanbieden.

Campagne

Op 13 februari 2009 lanceerde de Consumentenbond zijn campagne bescherming privé-gegevens. Aan de hand van tien basisrechten voor de digitale omgang, zoals anonimiteit, zeggenschap en informatie, gaat de bond de komende tijd ontwikkelingen zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD) toetsen. De bond pleit ervoor dat bedrijven alleen relevante en noodzakelijke gegevens vragen en dat die informatie niet gebruikt mag worden voor iets anders. De bond houdt op 14 mei 2009 een symposium over de bescherming van privé-gegevens.